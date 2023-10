Cerón le pidió a Petro que le informe por qué la retiró de terna para fiscal

La jurista ya se había pronunciado contra el cambio en la terna por parte del jefe de Estado, notificándole al presidente de la Corte Suprema de Justicia a finales de septiembre que ella renunciado a la terna para aspirar al cargo.

“De manera respetuosa, me permito informarles que, a la fecha y hora, no he renunciado a ser integrante de la terna para fiscal general de la Nación, remitida por el señor presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, el día 2 de agosto de 2023”, decía la carta presentada por Cerón.

Finalmente, este jueves 12 de octubre la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia determinó que la segunda terna presentada por el presidente Gustavo Petro para la Fiscalía General de la Nación tiene validez.