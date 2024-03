Hay exigencias de usar a Mancuso para acusarme: Uribe

"Para ser nombrado gestor de paz no se necesita la JEP; entiendo por qué a Mancuso lo pasaron por la JEP. ¿Y cuál es la diferencia con los otros ex paras, que también extraditados y regresados no pueden ser gestores de paz? Y se saben las exigencias de acusarme en los mensajes que les llegan", escribió el exmandatario en sus redes sociales.

El pasado lunes, la jueza de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, ordenó que Mancuso, designado como gestor de paz por el Gobierno, sea dejado en libertad por un periodo "de prueba" de cuatro años.