Santos estaría invocando su inmunidad en el caso Odebrecht: Uribe

No obstante, aseveró que aún no se puede establecer si el Premio Nobel de Paz sabía del ingreso de dinero y si el ex fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tuvo una participación más allá de la de asesor jurídico del Grupo Aval.

Y en julio pasado la Fiscalía General de la Nación imputó al ex candidato presidencial uribista, Óscar Iván Zuluaga Escobar, y a su gerente de campaña, David Zuluaga Martínez, como posibles responsables de varios actos ilegales para ocultar los aportes que la multinacional brasileña Odebrecht hizo a la aspiración política ‘Zuluaga Presidente 2014 – 2018’.

Ante una juez de control de garantías, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló al señor Zuluaga Escobar dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares; mientras que a Zuluaga Martínez se le atribuye un hecho de fraude procesal. Los investigados no aceptaron los cargos.