Altas cortes piden al Gobierno garantías para elegir una fiscal

En medio del complejo panorama que ha girado en torno a la elección de la fiscal, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, pidió al Gobierno que garantice el proceso a reanudarse el próximo 22 de febrero en sala plena.

Esto luego de que el pasado jueves se registraran manifestaciones frente al Palacio de Justicia que, en momentos, se tornaron agresivas contra las puertas de la sede judicial. Las marchas, convocadas por el presidente Gustavo Petro, pedían al alto tribunal elegir en breve a la nueva jefa del ente acusador de la terna de Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo.

"El hecho de que el general Salamanca haya podido entrar a las instalaciones de la Corte no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada, a tal punto que, al mediodía, cuatro o cinco compañeros magistrados intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse. ¿Por qué? Porque la Corte estaba física y materialmente bloqueada. La protesta pacífica inicialmente terminó siendo un acto de violencia y de agresión para la Corte”, dijo el togado.

Por ello exigió al Ejecutivo "que a lo sucedido el día jueves no se le quite la trascendencia y la gravedad del hecho. Porque evidentemente fue un acto de agresión y de violencia".