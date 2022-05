El Chapo y Simón Trinidad, entre los ‘vecinos’ de ‘Otoniel‘ en ADX Florence

De llegar a la cárcel ADX Florence, el ex máximo jefe del Clan del Golfo podría compartir con otros inquilinos, así no se crucen en ninguna hora del día, pues cerca de 400 internos, los más custodiados, se encuentran aislados 23 horas al día.

Osiel Cárdenas Guillen, el ex narcotraficante mexicano y ex jefe del Cartel del Golfo está recluido en este mismo centro carcelario. También se encuentran ex miembros de Al Qaeda, como por ejemplo Zacarias Moussaoui, un ciudadano francés y miembro de este grupo terrorista; se declaró culpable de cargos de conspiración de terrorismo en 2005 por desempeñar un papel clave en la planificación de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Además, allí también están recluidos Robert Hannsen, el funcionario del FBI que le vendió secretos a la Unión Soviética y Rusia por casi 25 años; Ramzi Ahmed Yousef, responsable del atentado terrorista contra el World Trade Center en 1993 en el que murieron seis personas; Michael Swango, un médico que envenenó a por lo menos 60 de sus pacientes y Dzhokhar Tsarnaev, el hombre de origen checheno que detonó una bomba durante el maratón de la ciudad de Boston en el 2013.