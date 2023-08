“Que la Fiscalía enmiende su error y el grave perjuicio”: Alfonso Prada

"Hay personas que aparecen ahí (en el organigrama de la Fiscalía), pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir “Nicolás es un hp”, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Esa es la realidad", precisó Petro Burgos en entrevista con la revista Semana.

Tras la confesión del hijo mayor del presidente, este domingo Prada se mostró agradecido por la “solidaridad” expresada y por la rectificación por parte del exdiputado del Atlántico de que no hizo parte de los líos que hoy lo tienen enfrentado a la justicia.

“Muchas gracias por los mensajes de solidaridad. Desde hace 5 meses había precisado que nuestras actuaciones en el Ministerio del Interior fueron transparentes y apegadas en todo a la ley. Me alegra que se confirme que todo fue así”, escribió el exministro en un trino.