“No vamos a aprobar las reformas entregando favores o entidades”

Por primera vez pasamos una reforma tributaria donde aumentamos los impuestos a quienes no pagaban, a los más poderosos, a los cacaos: ellos están asumiendo la tributaria que nos va a dar mas de $100 billones en estos cuatro años para inversión social. Pero también sacamos adelante nuestra propuesta de paz total y no nos falta sino un mecanismo para avanzar en esos diálogos con grupos al margen de la ley. Un Plan de Desarrollo que contiene por primera vez en la historia la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria para el pueblo colombiano, con cerca de $1.158 billones para cerrar brechas y atender a ese pueblo colombiano que no ha sido atendido. Los campesinos hacen parte de la Constitución cuando ya era un derecho que ellos tenían desde hace 200 años. La creación de la Jurisdicción Agraria, que nos va a resolver todos esos conflictos de tierra históricos en el país. Y tenemos tres años para seguir trabajando.