Alex Saab: reacciones y razones de su sorpresiva puesta en libertad

El director de investigación de Univisión y autor del libro ‘Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro’, Gerardo Reyes Copello, le dijo a EL HERALDO que “dejó completamente sorprendidos a los fiscales y agentes del FBI y la DEA que están frente al caso. Mis fuentes me dicen que ellos no tenían conocimiento sino hasta hace muy poco de que el Departamento de Estado, que viene a ser como la parte política y diplomática, estaba negociando a Saab, un acusado que no estaba en la baraja y nunca lo estuvo de negociación con los Estados Unidos, según ellos. A mí de verdad me tomó por sorpresa, porque cada vez que chequeaba con mis fuentes dentro del Gobierno me decían que el proceso, el juicio, iba para adelante”, dijo quien trabajó en el Miami Herald y fue ganador del Pulitzer.

Agregó en este sentido que “hubo una cooperación inicial de Saab antes de que fuera encausado, cuando el gobierno federal se le acercó a decirle que lo tenía en la mira y él dijo que estaba dispuesto a colaborar e incluso entregó millones de dólares como muestra de su buena voluntad. Ahí sí se produjeron, al menos se discutieron, temas en los que él quería colaborar, pero lo que yo tengo entendido es que ya traído de Cabo Verde y adelantado el proceso, las relaciones de la Fiscalía con Saab y su defensa se limitaban al proceso, al juicio, pero no se hablaba de una posible cooperación, (...) en ningún momento escuché que hubiera algún acuerdo clandestino o subrepticio de cooperación”.