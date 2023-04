Habla el falso duque español señalado de estafar a 18 personas en Medellín

"Ellos me dijeron que yo tenía derecho a reclamar esa herencia y que ellos podían ayudarme", contó Estrada.

Desde entonces, el joven empezó a acceder a una serie de requisitos, trámites y viajes solicitados por los abogados para el reclamo de la supuesta herencia.

"Me llevaron a España, me mostraron documentos, me dijeron que tenía que cumplir con 100 condiciones para reclamar la herencia", relató.

Además, agregó: "yo creí en todo lo que me dijeron, porque ellos eran abogados y yo confiaba en ellos. Ellos se aprovecharon de mi ingenuidad y de mi necesidad de creer en algo", señaló Estrada para Blu Radio.