Periodistas de ‘Noticias Caracol’ denuncian acoso por parte de un exmilitar

La presentadora interpuso una denuncia ante la Fiscalía por acoso sexual y constreñimiento, pero esta fue archivada al día siguiente. Luego fue reactivada por el delito de constreñimiento, pero a la audiencia no se presentó el fiscal.

“No he visto, desde el punto de vista de las autoridades, un respaldo como el que uno espera que tengan las mujeres en un caso de estos. Muchas veces me he sentido que lo han minimizado de muchas maneras, desde el momento mismo en el que el fiscal no se presenta ni siquiera a la audiencia, acudiendo a un número de excusas”, expresó Alejandra.