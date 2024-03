Alberto Salcedo Ramos fue absuelto por caso de abuso sexual a Amaranta Hank

Durante la tarde de este jueves, 21 de marzo, el juzgado 20 del Circuito Penal de Bogotá tomó la determinación de absolver al cronista Alberto Salcedo Ramos del caso de presunto acoso y abuso sexual, por el cual lo había denunciado la comunicadora social Amaranta Hank.

De acuerdo con lo que había declarado la periodista en diálogo con ‘El Espectador’, estos hechos se habrían registrado el 7 de marzo de 2013 cuando, en medio de una cita que estaban teniendo, el cronista la besó a la fuerza y, posteriormente, la chantajeó para llevarla hasta su apartamento y aprovecharse de ella.

“Me invitó por unas cervezas a Usaquén y yo, muy animada, acepté. A mitad de camino me empujó contra la pared y empezó a besarme a la fuerza. Lo alejé, pero me tomó con fuerza con sus manos grandes e intentó meterme su lengua en la boca”, señaló Hank.

Acto seguido, según contó la denunciante, Salcedo Ramos detuvo un taxi al que ambos se subieron y se trasladaron rumbo a la vivienda del escritor.

Según la denuncia de Hank, tras el suceso del beso ella decidió guardar silencio y no conversar al respecto; sin embargo, mientras iban a bordo del vehículo sí expresó explícitamente que deseaba que el encuentro no evolucionara más allá de lo ocurrido y cada quien se regresara a su respectivo hogar.

“En el camino no le mencioné nada sobre el beso, pero le dije al taxista que por favor lo dejara él en su casa y que siguiera conmigo de camino hasta la 58, donde yo vivía”, confesó.

Luego de eso Amaranta reveló que Salcedo Ramos la presionó y persuadió para que fueran hasta su apartamento, a lo cual ella terminó accediendo por temor a que él se quejara con la editorial para la cual escribían y la hiciera perder su trabajo.

“Él me decía que me quedara en su casa, que me iba a enseñar películas, música, libros y que me iba a servir demasiado todo eso en mi carrera como periodista. Por dentro estaba asimilando de a poco que si me iba, quizás iba a perder la oportunidad de aprender directamente de un maestro como él. Tampoco quería que se quejara de mí en la editorial ni con los demás escritores porque podía perder mi trabajo”, reveló Hank.

Así fue que, presuntamente, tras los chantajes del cronista, Amaranta terminó cediendo e ingresó al inmueble en donde, denunció, fue sometida y abusada: “Guardé silencio y lo seguí. Cuando entramos al apartamento, inmediatamente me tomó la fuerza por las manos”.