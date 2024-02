Al menos 27 militares reconocen ante la JEP 200 ‘falsos positivos’ en Huila

Se trata de integrantes del Batallón de Infantería No. 26 'Cacique Pigoanza' (BIPIG), del Batallón de Infantería No. 27 'Magdalena' (BIMAG), de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y de la IX Brigada.

"Los comparecientes, imputados por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tienen hasta el 2 de febrero para reconocer o rechazar los hechos y su responsabilidad", indicó el tribunal de paz.

Los uniformados, agrega el reporte, "aceptaron haber participado en la ejecución de un plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados. Los uniformados aceptaron que el objetivo era dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional".