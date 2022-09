“Si me dan orden de captura el martes yo misma me entrego”: Aida Victoria

La influencer Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora colombiana Aida Merlano, quien fue condenada este martes por haber ayudado a su mamá a fugarse de prisión en 2019, aseguró que si el próximo martes emiten una orden de captura en su contra ella misma se entrega.

En diálogo con la revista Cambio, la joven aseguró que “no se está escondiendo” de nadie, al tiempo que afirmó que se encuentra en su residencia.

“Yo no me estoy escondiendo, yo no estoy huyendo, yo estoy en mi casa y si a mí me dan orden de captura el martes yo misma me entrego porque yo no soy ninguna criminal”, dijo la influencer en la entrevista.