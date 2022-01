Adulto mayor muere tras ser detenido el carro en que lo llevaban a urgencias

Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, pues el abuelito falleció, informó Portillo en el video.

“Estoy aquí con este agente de tránsito, mírenlo, tengo un abuelo enfermo en el carro y él se atreve a pararme porque me pasé un semáforo en rojo; me dice que me va a pedir una ambulancia; me dice que me va a inmovilizar el carro, y llevo aquí llevo más de 10 minutos con el abuelo allí enfermo; lo ve moribundo y así y todo es inhumano. ¡Inhumano, oyó, se lo digo de frente! Se lo digo como ser humano, no como tránsito”, dijo la mujer mientras lloraba afanosamente pidiendo ayuda.

Tras conocerse el hecho, el subecretario de Movilidad de Cali, Edwin Candelo, lamentó lo sucedido en la capital del Valle.

“Lamentamos el fallecimiento de uno de nuestros ciudadanos. Siempre nuestro equipo de trabajo está presto a colaborar y hacer apoyo en cualquier tipo de circunstancia. Hay que hacer cumplimiento de las normas, ser respetuosos y, además, ser solidarios. Los invitamos a que nos contacten”, fueron las palabras del funcionario frente al hecho.