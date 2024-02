7.000 funcionarios saldrán de la Registraduría por falta de presupuesto

Durante la primera cumbre de los nuevos gobernadores, en Cartagena, el registrador nacional, Hernán Penagos, reveló que cerca de 7.000 funcionarios de la entidad, que habían sido contratados en 2023, dejarán sus cargos en las próximas semanas.

“Este año no hay presupuesto para poder renovarlos, pero además de eso, como este es un año no electoral, creemos que hay que hacer un ejercicio importante de austeridad”, aseguró el registrador.

"Salen los 7.000 y no tenemos ni siquiera recursos para nombrar 20,30 o 100 funcionarios. Vamos a buscar si quiera el 20 % de los recursos y nombrar un tanto de funcionarios en todas las regiones del país. No es un año electoral y un número tan amplio de planta no prestan sus servicios y en esa cifra no es necesaria", agregó.

El pasado 22 de noviembre los presidentes de las altas Cortes eligieron a Hernán Penagos Giraldo como nuevo registrador Nacional del Estado Civil para el periodo 2023-2027. El caldense llegó en reemplazo de Alexander Vega Rocha.