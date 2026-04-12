Tras varios días de la controversia por la parranda vallenata realizada en la cárcel La Paz, en Itagüí, el Inpec llevó a cabo un nuevo operativo en el que fueron encontrados 62 neveras, 11 estufas, 26 ollas eléctricas, además de licuadoras y sanducheras.

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Asimismo, también se hallaron bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, lo que ha reavivado las críticas sobre las condiciones en las que permanecen algunos cabecillas vinculados a procesos de paz urbana con el Gobierno nacional.

Además, estas personas, que están privadas de la libertad en el marco de los acercamientos con delegados del Ejecutivo, emitieron un pronunciamiento en el que ofrecieron disculpas públicas. Allí afirmaron que asumen responsabilidad política como voceros de paz y como internos en proceso de resocialización, y señalaron que entienden “el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno nacional ha depositado”.

En ese mismo mensaje, solicitaron al presidente Gustavo Petro la reanudación de los diálogos de paz urbana y manifestaron su compromiso para que situaciones como la fiesta en la que participó Nelson Velásquez no se repitan.

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Las reacciones no se han hecho esperar. El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció a través de su cuenta en X: “Todo comenzó con el Pacto de la Picota para ganar la Presidencia. Luego sacaron adelante la “Paz Total” en el Congreso en 2022. Esto le dio a Petro la posibilidad de nombrar a los peores criminales como “Voceros o Gestores de Paz”. Luego el “Tarimazo”. Y ahora esto…”.

Por otra parte, los internos solicitaron respeto hacia sus parejas, luego de que algunos concejales de Medellín afirmaran que durante la celebración habrían ingresado trabajadoras sexuales al establecimiento penitenciario.

Finalmente, en el comunicado también expresaron que “estas manifestaciones lejos de ser fruto de una valoración objetiva de los hechos objeto de reproche, corresponden más al morbo político y estrategia electoral de quienes pretender construir la paz basada en el silencio de los sepulcros y la desesmperanza de los presidios”.

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