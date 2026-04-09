La Cancillería alertó este miércoles sobre un incidente digital a sus infraestructuras tecnológicas, sin embargo aclaró que la información de ningún ciudadano se vio comprometida.

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“El Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo y coordinación del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) informa a la ciudadanía que, una vez realizado el análisis preliminar por las recientes intermitencias en los servicios de información, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”, se lee en el comunicado.

Ante esta situación, la Cancillería señaló que se han activado los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección de los datos y “salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó además que desde el inicio de la gestión del incidente, se fortalecieron las medidas de protección de la infraestructura tecnológica en coordinación con las autoridades competentes, conformándose una mesa de trabajo conjunta con ColCERT, destinada a gestionar de manera efectiva las intermitencias y coordinar acciones para garantizar la continuidad de los servicios.

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La Cancillería agradeció la comprensión de los ciudadanos ante las intermitencias o inconvenientes registrados en sus portales en las últimas horas, y aseguró que prestará el servicio de manera oportuna.