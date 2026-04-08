La Cancillería de Colombia informó este miércoles 8 de abril sobre la suspensión de la atención para la expedición de pasaportes, debido a fallas del sistema SITAC.

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“La Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas”, se lee en el escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, se agrega en el comunicado.

En redes sociales, decenas de usuarios han estado denunciado desde la mañana de este miércoles la caída del sistema.

La Cancillería advirtió que por la optimización “el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento”.

“Nuestro equipo técnico trabaja con la máxima celeridad para minimizar los tiempos de indisponibilidad, asegurando que cada esfuerzo está encaminado a restablecer la normalidad con un desempeño superior y una infraestructura más confiable”.

La Cancillería había lanzado una campaña especial en varios consulados de alta demanda como los de Bilbao o Valencia en España, en varios de ellos sin cita previa, para evacuar el stock de pasaportes del actual proveedor, Thomas Greg & Sons, antes de la entrada en vigor del nuevo modelo.

La plataforma SITAC, sistema fundamental para la gestión de trámites consulares, presentó una caída a nivel mundial desde este martes. Esto ha impedido que los trámites se realicen de manera normal.