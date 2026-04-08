La Policía Nacional, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, entregó un balance del primer trimestre del 2026 en materia antinarcóticos en el país. El general William Rincón, director de la institución policial, aseguró que “se ha logrado desequilibrar de manera contundente al narcotráfico, afectando de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad operativa de las estructuras criminales”.

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La Policía indicó además que durante el periodo fueron incautadas 124 toneladas de clorhidrato de cocaína y 99 toneladas de marihuana, así como 450.427 galones de insumos líquidos y 396.126 kilogramos de insumos sólidos utilizados en la producción de estupefacientes. Así mismo, se logró la destrucción de 981 infraestructuras ilegales y la incautación de 99 unidades de fentanilo.

“En materia operativa, se destacan 40 capturas con fines de extradición y 17.266 capturas por tráfico de estupefacientes, así como la erradicación de 2.035 hectáreas de cultivos ilícitos en todo el territorio nacional”, se lee en el comunicado de la Policía Antinarcóticos.

Policía Nacional Capturados por tráfico de estupefacientes.

Entre los resultados más relevantes se encuentran la incautación de 4 toneladas de cocaína en Urabá, el hallazgo de 500 kilos de droga ocultos en Cali, la incautación de estupefacientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado y la captura con fines de extradición de alias Gustavo, evidenciando una acción sostenida contra el crimen organizado.

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“Estos resultados reflejan una ofensiva frontal y sin tregua contra el narcotráfico, debilitando estructuras criminales y protegiendo la seguridad de los colombianos”, enfatizó el director de la Policía.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier tipo de información relacionada con el narcotráfico a la Línea Antidrogas 167.