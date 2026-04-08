Expertos alertan que para el segundo semestre de este 2026, el fenómeno de El Niño podría ser el más fuerte de la historia. Aseguran que este evento ocurre cuando una extensa franja del océano Pacífico ecuatorial se calienta por encima de sus valores normales, lo que genera efectos en el agro.

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El nuevo modelo estacional europeo, que prevé el desarrollo de un Súper El Niño a finales de año y que está a cargo del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo, reveló que este evento sería comparable con los de 1982, 1997 y 2015, e incluso podría convertirse en el más intenso registrado.

La mayor fuerza del fenómeno estacional se daría en octubre de 2026, con un calentamiento que podría alcanzar hasta 25 °C, niveles que generarían afectaciones en distintos sectores como el agro y el energético. Estas previsiones han generado alertas en las autoridades y diferentes sectores del país.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que hay que prepararse para esta posible llegada de El Niño. “Espero presentarle al país una ruta construida en el seno de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética“, dijo.

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Asimismo, el minminas indicó que, sin importar el gobierno que continúe, “tenemos la responsabilidad de garantizar la energía y el gas para los hogares colombianos y para la industria”.