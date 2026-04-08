A plena luz del día, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, se registró un nuevo hecho de violencia en Chapinero, en Bogotá. Un hombre entró a un café de la zona y robó a varios clientes que se encontraban en el lugar.

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El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se nota que el delincuente, quien vestía gorra y una chaqueta azul oscuro, les pide, con arma de fuego en mano y de forma agresiva, les pide a las víctimas celulares, billeteras y hasta computadores.

En los videos se nota que al menos cuatro personas fueron despojadas de sus pertenencias, mientras que otras lograron salir del sitio cuando entró el hombre.

El sujeto, luego de robar a los clientes del café, huyó en una motocicleta junto a un cómplice que lo esperaba.

El teniente coronel Julio César Botero, de la Policía de Bogotá, dijo que con los videos del establecimiento la investigación sigue en curso para dar con el paradero de los delincuentes.

En las imágenes de igual forma se nota cuando uno de los clientes, quien estaba con un computador y audífonos, se percata de la entrada del delincuente y aprovecha un descuido del mismo para salir del local.