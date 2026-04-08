En febrero pasado el Gobierno nacional anunció el inicio de la fase de conversación con los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) en el espacio sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá.

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“Tras constatar una voluntad real de paz, las partes acordaron la estructuración de un acuerdo condicionado para la paz urbana, que busca alcanzar un estado de irreversibilidad en el proceso, fundamentado en la ética de la vida y el desescalamiento inmediato de las violencias”, destacó la Presidencia en un comunicado.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que este acuerdo para la paz urbana incluirá temas que tanto la sociedad civil, el Gobierno nacional y los voceros de las estructuras “consideramos fundamentales para lograr condiciones para la memoria y dignificación de las víctimas, prevenir nuevas violencias, prevenir el resurgimiento de las estructuras, la transformación y sustitución de las economías ilícitas”.

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El acuerdo se centra en ejes estratégicos para garantizar que el tránsito hacia el Estado Social de Derecho sea “sostenible y profundo”. Uno de ellos es el programa Barrios de Paz, reglamentado desde 2024 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

¿Qué son los Barrios de Paz?

En una rueda de prensa realizada en la cárcel de Itagüí, los voceros de las EAOCAI y delegados del Gobierno nacional indicaron que ya avanzan en el eje de los Barrios de Paz para su implementación.

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Según explicó el Ministerio de Vivienda, este programa impulsa estrategias orientadas a generar intervenciones integrales de hábitat que incluyen la provisión de espacio público, equipamientos, agua, vías en los asentamientos que presenten deficiencias o precariedad, teniendo en cuenta a la comunidad, desde un enfoque de hábitat biodiverso para la paz territorial.

La reglamentación contempla también la ampliación del concepto de mejoramiento integral “que ahora involucra procesos de planeación participativa para vincular directamente a la comunidad con sus ideas, particularidades y necesidades”.