Nuevamente el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Roa, máxima cabeza de Ecopetrol y ex gerente de su campaña presidencial, luego de que la Junta Directiva otorgara una licencia no remunerada y vacaciones para que se pueda enfocar en los procesos judiciales. De hecho, el próximo miércoles 8 de abril enfrentará una segunda acusación en su contra por presunta violación de topes de campaña.

En su cuenta de X, el jefe de Estado detalló que la mayoría de la Junta Directiva “piensa sacar transitoriamente” a Roa porque “se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical de que los gringos buscan sacarlo”.

Sostuvo, además, que nunca ha sentido “una actitud de Estados Unidos contra Ecopetrol”.

La decisión de la Junta Directiva

Este lunes se decidió que Roa recibirá siete semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada. En teoría, regresaría al cargo el 28 de junio, cuando ya se conocerá el nombre del nuevo presidente de la República.

En otras palabras, luego de regresar de ese período, Roa estaría a cargo de la coordinación del empalme con la Comisión de Empalme y con el nuevo presidente de Ecopetrol, que en su momento elegirá la Junta Directiva de la compañía.

La presión para que se concrete la destitución del presidente de la estatal petrolera proviene principalmente de la Unión Sindical Obrera (USO), que ha advertido en varias ocasiones sobre las consecuencias de las investigaciones contra Roa para la confianza en la compañía y ha ratificado su decisión de convocar a una huelga nacional si la Junta Directiva lo ratifica en el cargo.