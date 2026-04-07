La Contraloría General de la Nación anunció que Carlos Enrique Silgado Betancourt fue asignado como vicecontralor general de la República, asumiendo el cargo desde este lunes 6 de abril.

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“Con una trayectoria consolidada en la Contraloría General de la República, Silgado Betancourt ha desempeñado roles estratégicos como presidente de la Sala Fiscal y director de Despacho del Contralor General, desde los cuales ha participado en la definición de lineamientos clave para el fortalecimiento del control fiscal en el país”, se lee en el comunicado de la Contraloría.

La entidad destaca que Silgado Betancourt ha tenido una experiencia en el sector público incluye su paso por la Rama Judicial, la Personería de Bogotá y la Contraloría de Bogotá, “lo que le ha permitido construir una visión integral del sistema de control y defensa de lo público”.

El nuevo vicecontralor es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público y magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ha ejercido también como docente universitario.

“Con este nombramiento, la Contraloría General de la República continúa fortaleciendo su capacidad técnica e institucional para garantizar la vigilancia efectiva de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción”, enfatizó la Contraloría.