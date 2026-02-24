La Armada de Colombia logró la incautación de 801 kilos de marihuana que eran transportados en una embarcación tipo go fast en el Pacífico Centro, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Lea también: Bajó el precio del queso, pero crece preocupación entre gremio ganadero

Pese a las difíciles condiciones meteomarinas y al hundimiento de la embarcación por sobrecarga de droga y combustible, se salvaguardó la vida de los tripulantes -que luego fueron capturados- y se recuperaron las drogas que eran transportadas.

“Este golpe debilita las finanzas criminales, protege a nuestras comunidades y reafirma un mensaje claro: el Estado actúa, coopera y llega donde sea necesario. Seguiremos cerrando rutas, neutralizando redes y defendiendo la seguridad del país con decisión y resultados”, afirmó el ministro.

Esta acción ofensiva contra del crimen transnacional contó con apoyo aéreo internacional, según apuntó el alto funcionario.

Lea también: Le habrían robado más de $50 millones de pesos a Diana Ospina durante su secuestro

Esta nueva operación se suma a la hecha por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y unidades de la Armada en días pasados muy cerca de las costas de Riohacha, donde se incautó también una embarcación tipo Go Fast que transportaba 14 sacos con sustancias ilícitas.

La operación marítima fue posible gracias a información de inteligencia naval que logró determinar que la embarcación había zarpado desde el departamento de La Guajira y tenía como destino Centroamérica.

Una vez se tuvo conocimiento del posible ilícito, se desplegó una operación conjunta en la que Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta fueron guiadas por una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3.

Lea también: Se entrega el concejal Alexis Castillo tras requerimiento de la Fiscalía

La rápida reacción permitió la interceptación de la embarcación que era tripulada por dos sujetos de nacionalidad venezolana.

Debido a las difíciles condiciones meteomarinas, las dos personas y la posible sustancia ilícita fueron transbordadas hacia una unidad naval que los transportó hasta Riohacha para la realización de los actos urgentes.

Al llegar a Riohacha las autoridades judiciales determinaron que los 14 sacos contenían 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Lea también: Así es el hotel de la selección Colombia en Barranquilla: “Esta es una concentración absolutamente integral, un orgullo para nuestro fútbol”

Las Fuerzas Militares indicaron que “continuarán desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en el Caribe colombiano que permiten afectar contundentemente toda la cadena del narcotráfico”.