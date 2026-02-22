David Acosta Díaz, señalado como uno de los principales articuladores del homicidio de un empresario mexicano en Medellín, fue condenado a 18 años de prisión tras aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades sostienen que tendría vínculos con alias El Costeño, involucrado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La sentencia fue emitida por un juez penal de conocimiento por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también en modalidad agravada.

El homicidio ocurrió el 30 de junio de 2024 en un restaurante del sector Provenza, en El Poblado, Medellín. La víctima, Horacio Pérez Ledesma, ciudadano mexicano de 54 años dedicado a la comercialización de productos tecnológicos, fue atacada por hombres armados mientras se encontraba en el establecimiento.

De acuerdo con la investigación, Acosta Díaz viajó desde Bogotá con el propósito de coordinar las acciones previas al ataque y definir el momento exacto en que debía ejecutarse. La Fiscalía lo ubica como uno de los “articuladores” del plan criminal, es decir, el enlace que permitió sincronizar la operación sicarial.

¿Qué conexión tiene David Acosta con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

En el marco del mismo proceso fue judicializado Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, señalado como presunto planificador del crimen del empresario mexicano.

Arteaga Hernández ha sido vinculado al atentado contra Miguel Uribe Turbay, caso que elevó el nivel de atención sobre las redes criminales que operan en distintas ciudades del país.

Fiscalía General de la Nación | Policía Nacional/Fiscalía General de la Nación | Policía Nacional Captura de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o 'Chipi'.

Para los investigadores, la coincidencia de nombres en ambos expedientes sugiere la posible existencia de una estructura máss grande, con capacidad logística y operativa para ejecutar ataques de alto impacto, como el del senador Uribe Turbay y el del empresario mexicano.

Por estos últimos hechos ya habían sido sentenciados, también mediante preacuerdos, Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico, quienes recibieron 25 años de prisión. Asimismo, Anthony Tobar Ponceleón fue condenado a 18 años.