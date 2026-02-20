El presidente Gustavo Petro anunció en la tarde de este viernes 20 de febrero que la Armada Nacional logró la incautación de casi 17 toneladas de cocaína, cerca a la Polinesia Francesa, México y El Salvador.

El mandatario indicó que este sería “el mayor decomiso en un solo día en la historia del tráfico ilegal de cocaína”.

“Le anuncio al país que, con inteligencia colombiana de la Armada Nacional, coordinada con las autoridades navales de Francia, México y El Salvador, hemos logrado incautar casi 17 toneladas de cocaína, en operaciones realizadas cerca de la Polinesia Francesa, México y El Salvador”, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales.

Asimismo, presentó un informe sobre los operativos realizados por las autoridades colombianas, destacando el apoyo de autoridades internacionales como la SEMAR México, la Armada de Francia y la Marina Nacional de El Salvador, en coordinación con inteligencia naval de la ARC.

¿En qué fecha y dónde se realizaron las incautaciones?

Según el jefe de Estado, los operativos se ejecutaron el 01, el 03 y el 15 de febrero de 2026, en el noroeste de Isla Clarión (México), al sureste de la Polinesia Francesa (Francia) y al suroeste de Bocana El Cordoncillo (El Salvador).

En estos “tres eventos de interdicción marítima” se detectaron:

1 embarcación tipo pesquero.

1 embarcación de alto bordo tipo cisterna.

1 embarcación tipo multipropósito.

El presidente Petro describió además la cantidad de droga incautada en cada evento y la cantidad de personas capturadas, así como sus nacionalidades.

Primer evento:

Incautación: 6.016 kg de clorhidrato de cocaína.

Capturas: 6 ciudadanos mexicanos.

Segundo evento:

Incautación: 4.240 kg de clorhidrato de cocaína.

Capturas: No se presentaron capturas.

Tercer evento:

Incautación: 6.600 kg de clorhidrato de cocaína.

Capturas: 10 sujetos (4 colombianos, 1 ecuatoriano, 3 nicaragüenses y 2 panameños).

En total, fueron incautados 16.856 kg de cocaína en las últimas dos semanas.