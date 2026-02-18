En medio de la polémica que se ha generado en el país luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre la muerte de Kevin Acosta, se conoció que la Fiscalía General de la Nación investigará el caso para determinar si hubo responsabilidad penal o administrativa por parte de la Nueva EPS.

Contexto del caso: “Kevin es una víctima de la salud de Petro”: críticas a declaraciones del presidente y minsalud sobre muerte de niño con hemofilia

De acuerdo a Caracol Radio, un fiscal de la Unidad de Vida recopilará la documentación sobre la enfermedad, los medicamentos, las condiciones de salud (historia clínica) y el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre el caso para determinar si se cometió un delito o no.

Hay que recordar que la muerte de Kevin Arley Acosta Pico se produjo tras sufrir un accidente en bicicleta, lo que empeoró su diagnóstico de hemofilia , y sumado a ello el traslado de Pitalito, Huila, a Bogotá fue tardío.

De acuerdo con un comunicado de la Nueva EPS, Kevin fue ingresado a un centro de salud el pasado 8 de febrero con un trauma craneoencefálico secundario a caída desde un muro de aproximadamente 1.5 metros de altura mientras montaba bicicleta en un polideportivo, con pérdida transitoria del estado de conciencia por pocos minutos, seguida de somnolencia alternando con episodios de desorientación y agitación, además de otorrea derecha y epistaxis.

De acuerdo con la entidad, “el evento determinante (de la muerte del niño) fue un trauma craneoencefálico severo accidental, que generó hemorragia intracraneal y edema cerebral difuso, confirmando el diagnóstico de trauma craneoencefálico severo dado por fractura lineal no conminuta ni deprimida de escama de hueso temporal derecho, fractura de porción petrosa de hueso temporal derecho, edema cerebral generalizado grave, signos de lesión hipóxico-isquémica generalizada y progresión a muerte encefálica”.

“Se evidencia que la muerte fue secundaria al trauma craneoencefálico severo, a la espera de reporte de necropsia médico legal”, añade.

Sobre la demora en las entrega de medicamentos, parte de lo que denunció la madre de Kevin, la Nueva EPS explicó que al niño se le “garantizó la entrega y administración de la profilaxis en las fechas registradas durante la vigencia 2025, evidenciándose aplicaciones periódicas y continuas conforme al intervalo terapéutico mensual. La última dosis certificada fue aplicada el 14 de diciembre de 2025, manteniendo la adherencia al esquema de 28 días. En consecuencia, la siguiente aplicación correspondía al ciclo programado para el mes de enero de 2026”.

También explicó que “la madre del menor solicitó portabilidad del municipio de afiliación Pitalito (Huila) al municipio de Charalá (Santander) por cuatro meses”.

Ante esto, la entidad prestadora de salud gestionó el tratamiento “con el prestador INTEGRAL SOLUTIONS, quien contaba con agendamiento programado para el día 27 de enero de 2026, con el fin de mantener la aplicación de la profilaxis y la continuidad del servicio sin interrupciones para el menor”.

Sin embargo, manifiesta que la madre del menor se habría acercado a “nuestra oficina de Pitalito–Huila, el 28 de enero solicitando la terminación de la potabilidad pese a que la red prestadora ya había gestionado el agendamiento correspondiente en el marco del proceso de portabilidad previamente solicitado”.

Importante: Homicidios empañaron dispositivo de vigilancia en Barranquilla y el Atlántico: al menos 18 víctimas fatales

La familia denunció que el niño estuvo dos meses sin recibir el medicamento que debían suministrarle cada 28 días para mantener controlada la enfermedad, que provoca sangrado excesivo cuando el paciente sufre lesiones o golpes.

La Nueva EPS, que está intervenida por el Gobierno por problemas financieros y fallas en la prestación del servicio, terminó el 31 de diciembre pasado un convenio con Medicarte, entidad que solía suministrar al menor el Emicizumab, y firmó un acuerdo con Integración Solux, que nunca se lo entregó.

Por esa razón, cuando el niño se cayó de la bicicleta fue hospitalizado en Pitalito, en el departamento del Huila (sur), y luego trasladado a una clínica de Bogotá donde falleció.

“El hecho de que sea hemofílico no significa que él no pudiera hacer actividades. No lo podía tener atado a una cadena, amarrado o bajo llave”, dijo la madre del menor a la emisora Blu Radio.