Jeisson Rosas es uno de los nombres que se menciona en la investigación del caso de la muerte de dos menores de edad en Bogotá en abril del año anterior, cuya principal sospechosa es la empresaria Zulma Guzmán Castro.

Leer también: Con la rebaja de 500 pesos por galón, estas son las ciudades que tienen la gasolina más barata del país

El nombre se menciona como un presunto “mentalista” de la mujer acusada, aunque se trata más bien de un terapeuta y coach de vida, como el mismo hombre lo aclara en entrevista con La Lupa Podcast.

También se le nombre porque presuntamente desde su consultorio habrían salido las frambuesas contaminadas.

“Yo no soy brujo ni mentalista. Soy coach de vida, con un enfoque espiritual”, afirmó en entrevista con ‘La Lupa’, rechazando los calificativos que las mismas autoridades le han puesto.

Dijo que su trabajo incluye técnicas de acompañamiento emocional como sanación reconectiva y liberación energética. Niega, por el contrario, que practique brujería, amarres u otros rituales parecidos: “Ella sabía que yo eso no lo hacía. Jamás me lo insinuó”, comentó.

En la entrevista, Rosas dijo que conocía a Zulma Guzmán y que la empresaria asistió a su consultorio en varias ocasiones entre 2022 y 2024. Dijo que no llevaba registros de fechas, porque hace parte de su ética en su práctica.

Detalló que durante las visitas de Zulma había un tema recurrente: su situación sentimental y su relación con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas.

“Aunque hablaba de su vida profesional y personal, siempre volvía al tema de pareja. Era algo no resuelto para ella“, explicó. Añadió que pese a esto nunca vio señales de que fuera a intentar algo malo: ”Yo nunca vi en Zulma a una persona psicópata ni capaz de planear hacer daño a alguien“.

Por otro lado, Rosas aclaró que el día en que se enviaron las frambuesas contaminadas con talio, que tuvieron como destino el edificio donde está ubicado su consultorio, no estaba en el país, y que eso puedo demostrarlo con tiquetes y procesos migratorios.

Importante: Julio Gerleín, llamado a juicio por la Fiscalía por presunto soborno a Aida Merlano

También se refirió a Zenaida Pava, la mujer que figura como quien entregó el paquete.

“Yo, en lo personal, dudaría de que haya una Zenaida. Creo que pudo haber sido una suplantación“, afirmó.

Anteriormente, en declaraciones a El Tiempo, Jesús Rafael Vergara Padilla, abogado de Rosas, sostuvo que su cliente no se encontraba en Colombia cuando se despacharon las frambuesas contaminadas, señalando que salió del país el 31 de marzo de 2025 y regresó el 4 de abril.

El despacho de las frambuesas se realizó el 3 de abril.

“La Fiscalía hizo una película. Armó una novela para decir que aquí había un brujo o un mentalista”, también dice en la entrevista Rosas.