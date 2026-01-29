El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó este martes de en un encuentro de coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, orientado a fortalecer las garantías de seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones del 2026.

Durante la reunión se evaluó el panorama electoral, en el cual la Fuerza Pública, en desarrollo del Plan Democracia, ha acompañado 2.319 actividades de campaña. El ministro afirmó que se garantizará la seguridad de 13.494 puestos de votación, con el despliegue de 32.600 integrantes de la Fuerza Pública, y recordó que se ha garantizado el desarrollo de 21 elecciones atípicas, las cuales han transcurrido en condiciones de normalidad.

“La clave de todo es, por un lado, la articulación de todas las instituciones del Estado. Nos reunimos bajo la bandera de la Procuraduría de la ‘Paz Electoral’, pero también desarrollamos mesas con el Ministerio del Interior y con otros organismos para garantizar tanto la seguridad de los candidatos como la seguridad de los votantes”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

Renglón seguido, el ministro advirtió que los principales riesgos identificados están relacionados con hechos de violencia y delitos electorales, producto de amenazas de estructuras armadas ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y carteles criminales.

“Entre más cerca estemos a las elecciones, el riesgo intangible que se produce por la desinformación es aún mayor. De allí que la invitación es absolutamente a todo el Estado de Colombia y el Estado somos todos”, afirmó el jefe de la Defensa.

En este sentido, el Ministerio de Defensa anunció decisiones operativas contempladas para fortalecer la capacidad de protección, entre ellas la extensión del servicio militar obligatorio, el refuerzo del pie de fuerza con más de 22 mil hombres, la suspensión de vacaciones y el aplazamiento de entrenamientos.