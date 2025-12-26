Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, lanzó un micrositio web en el que la ciudadanía tiene la posibilidad de profundizar en qué consiste y los pasos de la escalera de la democracia con el objetivo de ampliar el conocimiento y difusión de su estrategia Paz Electoral.

Dentro de la la web, la ciudadanía puede encontrar las publicaciones que sobre el tema se han hecho en las redes sociales, videos alusivos, los pilares que la conforman y los boletines que se han publicado en los que se ha dado a conocer a los diferentes estamentos de la sociedad.

“La Paz electoral tiene un instrumento que se llama la escalera de la democracia, con la que buscamos asegurar que las elecciones, en cada una de sus fechas previstas, sean libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y que todos los colombianos respeten los resultados que entreguen las urnas”, sostuvo Eljach Pacheco.

Además, Eljach destacó el acompañamiento que ha recibido del sector privado, con quien aseguró que trabajará para brindar condiciones básicas “y que podamos decir que estamos protegiendo el país con la consigna Paz Electoral”, estrategia a la que se han unido, hasta ahora, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la iglesia católica, los personeros, ​medios de comunicación, la Federación Nacional de Cafeteros, Asomóvil, y los 34 gremios que conforman el Consejo Gremial Nacional.

Link: https://pazelectoralprocuraduria.com/