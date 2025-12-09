La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este lunes quye hubo una considerable reducción en la inscripción de las listas para las elecciones de Congreso de la República del 2026.

De acuerdo con la entidad nacional, al cierre de esta edición, se habían registrado 344 listas, frente a las 555 inscritas para las elecciones de 2022.

En este sentido, el registrador Hernán Pénagos había hecho un duro regaño a los partidos políticos para que hiciera la tarea correspondiente.

“Yo quiero llamar la atención para que por favor no terminen llegando el último día porque van a generar contratiempos y van a colapsar las Registradurías. Porque con toda la capacidad que hemos dado de inscripciones virtuales, inclusive hemos adecuado el sitio de Corferias para poder recibir multitud de personas, pero si todos llegan al mismo tiempo, el 8 de diciembre van a generar dificultades”, expresó.

Por otro lado, Penagos informó sobre la puesta en marcha de una herramienta para que las personas que viven en el exterior se puedan inscribir o actualizar su sitio de votación de manera virtual, sin tener que acudir personalmente a los consulados.

“Esa inscripción obviamente les ahorra uno de los dos pasos porque hoy en el exterior, quien no está inscrito, debe ir al consulado a inscribirse de manera presencial y luego ir el día de la votación a ejercer su derecho. En esta oportunidad queremos promover la participación de los colombianos en el exterior, que es muy baja, de 4.700.000 colombianas y colombianos que viven en el exterior, escasamente votan 300.000 en las elecciones de Presidencia y mucho menos en las elecciones de Congreso, luego queremos promover esa participación”, explicó el registrador nacional.

Renglón seguido, explicó que el aplicativo funcionará con biometría facial para evitar casos de suplantaciones.

“Desde sus equipos móviles o desde sus computadores podrán inscribirse para votar en las elecciones de marzo de Congreso y de Presidencia de la República. Una herramienta con garantías de seguridad de los datos, con garantías de ciberseguridad”, concluyó.