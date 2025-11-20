Un juez de conocimiento de Medellín condenó a 14 años de prisión a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor de edad en el corregimiento San Antonio de Prado, jurisdicción de la capital antioqueña.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2024, cuando, al parecer, Juan Esteban Palacios Cuesta contactó a una menor de 14 años de edad por redes sociales identificándose como una mujer.

El presunto agresor sexual se ganó la confianza de la adolescente, mientras se hacía pasar por mujer, y la convenció de que le enviara por chat privado varias fotografías y video íntimos, según el ente acusador.

Luego, Juan Esteban Palacios Cuesta amenazó a la menor de edad con publicar el material si ella no accedía a tener un encuentro sexual con él.

“Ante la presión y las amenazas, la víctima acudió a un apartamento donde el hoy condenado la abusó de manera violenta”, señaló la Fiscalía.

El ente también estableció a través de su investigación que después del abuso sexual Juan Palacios le exigió dinero a la menor de edad a cambio de borrar las fotos y ella alcanzó a consignare 50 mil pesos, de una suma total de 200 mil pesos exigida.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento y extorsión, y luego el juez lo condenó a 14 años de cárcel.

Palacios Cuesta, de 25 años, está privado de la libertad y deberá cumplir la pena en el centro carcelario. La defensa apeló la decisión de primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.