Con la captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de ‘el Viejo, por presuntamente estar involucrado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, se van conociendo nuevos detalles de la red delincuencial que llevó al magnicidio.

En la captura de Pérez Marroquín se le encontró un celular, y su contenido ha permitido establecer nuevos vínculos entre él y los demás participantes en el crimen.

La aprehensión de ‘el Viejo’ se produjo el pasado lunes 27 de octubre en la vereda Brisas del Güejar, jurisdicción de Puerto Lleras, Meta, tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con las autoridades, su ubicación fue posible gracias a meses de rastreo e interceptaciones que permitieron determinar que se ocultaba en una zona rural, protegido por redes locales del crimen organizado. Durante el procedimiento no se registraron enfrentamientos, y el capturado fue trasladado a Bogotá para ser judicializado.

Ahora, ya en un proceso judicial, las autoridades descubrieron en su teléfono celular conversaciones que involucran a Katherine Martínez, la mujer señalada de haber transportado el arma utilizada en el asesinato.

De acuerdo a RCN, los chats entre los dos miembros de la red criminal detallan la coordinación de su desplazamiento hacia el Caquetá, donde la mujer iba a ser supuestamente recibida por un grupo armado para protegerla e involucrarse en el tráfico de drogas y uso de armas largas.

Chat entre Katherine Martínez y alias El Viejo

Katherine Martínez: Hola jefe, habla con su mejor trabajadora.

Simeón Pérez: Señora, buenos días, ¿cómo va

Katherine: Bien.

Simeón: Cuando llegue a Florencia se hospeda en un hotel mientras la recogen.

Katherine: ¿Mañana o hoy?

Simeón: En la tarde.

Katherine: En el bus, lo llamo cuando llegue jefe. ¿Es peligroso?

Simeón: No, tranquila, que es una ciudad grande.

El medio nacional también detalló que en dicho celular se encontraron dos fotografías claves para la investigación.

La primer imagen es una tomada a Miguel Uribe días antes del atentado, lo que revela que ‘el Viejo’ le estaba haciendo un seguimiento al precandidato presidencial.

La segunda, una de Katherine Martínez en un baño con el arma que fue usada para el atentado.

Todo este material refuerza mucho más la hipótesis de la Fiscalía sobre el papel de cada uno dentro de la estructura. Además, se fortalece la tesis de que detrás del crimen estaría la estructura conocida como la Segunda Marquetalia.