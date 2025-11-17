En las últimas horas, las autoridades registraron un hostigamiento con fusil y explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, zona rural del municipio de El Carmen en Norte de Santander.

Asimismo, indicaron que en la acción terrorista participaron aproximadamente cinco hombres, quienes dispararon en varias oportunidades contra la fachada de la subestación, en donde se encontraban 20 uniformados, quienes reaccionaron rápidamente. Por fortuna no hay muertos ni heridos.

Sin embargo, los impactos de fusil alcanzaron paredes y parte de la estructura externa ocasionando grandes daños. Según la Policía, los responsables de este acto terrorista serían integrantes del ELN.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del hecho. De igual manera, unidades de inteligencia recopilan información que permita determinar desde dónde se perpetró la arremetida.