El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció el calendario de pagos de final de año del programa Colombia Mayor, una noticia clave para millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad en todo el país.

Según la entidad, hasta el 30 de septiembre la inversión destinada a los programas de transferencias superó los 2 billones de pesos, recursos que han beneficiado a cerca de 1,6 millones de personas.

En este cierre de año, Colombia Mayor no solo confirma sus fechas de entrega, sino que también consolida uno de los incrementos más importantes en el valor del subsidio.

Rodríguez Amaya destacó que, desde este ciclo, las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 pasarán a recibir 230.000 pesos, un aumento sustancial frente a los 80.000 pesos que se otorgaban anteriormente.

“Estos programas han aportado al logro histórico de disminución de la pobreza”, aseguró el funcionario.

Fechas de pago para diciembre

Prosperidad Social informó el siguiente cronograma para los dos últimos ciclos del año:

Ciclo 11 (Noviembre – Diciembre)

Pago: del 27 de noviembre al 12 de diciembre

Beneficiarios: 1.635.343 adultos mayores

Inversión: 374.279 millones de pesos

Ciclo 12 (Cierre de año)

Pago: del 17 al 31 de diciembre

Cobertura esperada: hasta 3 millones de beneficiarios, cada uno con el giro de 230.000 pesos

Inversión: 688.150 millones de pesos

¿Cómo se realizan los pagos?

Los adultos mayores podrán recibir el subsidio a través de distintas modalidades:

Abono en cuenta bancaria: Si la persona tiene una cuenta de ahorros en el Banco Agrario, el dinero se deposita directamente allí.

Giros en puntos autorizados, como oficinas del Banco Agrario, SuperGIROS o corresponsales establecidos por la entidad.

Billeteras digitales, entre ellas BICO, en casos habilitados.

Prosperidad Social recomienda consultar los puntos disponibles de cada ciclo a través de sus canales oficiales, del Banco Agrario o con el enlace municipal en cada alcaldía.

Líneas de orientación

Las personas que necesiten verificar su pago o resolver dudas pueden comunicarse a: