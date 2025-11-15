La Juez Sexta Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Rafael Ricardo González Castro, a quien la Fiscalía señala como uno de los dos presuntos responsables de la brutal agresión que terminó con la vida del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el pasado 31 de octubre.

La decisión se apoyó en testimonios recogidos por el ente acusador, así como en videos de cámaras de seguridad, documentos médicos de los centros asistenciales que atendieron al joven y el dictamen del Instituto de Medicina Legal.

El caso ocurrió en la madrugada posterior a una fiesta universitaria conocida como ‘Relaja la pelvis’, organizada por estudiantes de la Universidad de los Andes. Según la reconstrucción presentada ante el juzgado, la agresión habría comenzado cuando Moreno caminaba acompañado de un amigo por el sector de la calle 64.

“Los hechos jurídicamente relevantes son los siguientes. El 31 de octubre de 2025, aproximadamente a las 3 y 25 horas, en la calle 64, número 15, de la ciudad de Bogotá, en vía pública, usted, Ricardo Rafael González, y Juan Carlos Suárez se acercaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando este se desplazaba en compañía de otro hombre y en ese momento Juan Carlos Suárez le propinó a Jaime Esteban un puño en la nuca que hizo que cayera al suelo”.

Foto publicada por El Tiempo

De acuerdo con la Fiscalía, Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer capturado por este hecho, habría sido quien inició la golpiza con un golpe por la espalda que derribó a la víctima. Minutos después, siempre según la acusación, Suárez y González volvieron a interceptarlo, esta vez alentados, según la fiscal del caso, por una mujer que los acompañaba.

“La agresión se detuvo debido a la intervención de un amigo de la víctima de apellido Cárdenas. Sin embargo, minutos después, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15 de esta ciudad, usted, Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo, abordaron nuevamente a Jaime Esteban, alentados por una tercera persona de sexo femenino”, expresó.

La fiscal relató que los golpes continuaron aun cuando la víctima ya presentaba un evidente estado de indefensión. La investigación señala que Moreno habría intentado ponerse de pie, pero una fuerte patada atribuida a González lo habría dejado nuevamente en el suelo, sin posibilidad de levantarse.

“Aprovechando la situación de indefensión en que lo habrían colocado, ambos continuaron golpeándolo, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y la agresión que se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba un evidente sangrado abundante por nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre”.

Las lesiones derivaron en múltiples fracturas de cráneo que finalmente provocaron su muerte horas después.

“Usted, señor Ricardo Rafael González, era consciente de que existió ese acuerdo voluntario con Juan Carlos Suárez, en medio del cual ambos desplegaron acciones idóneas para causar la muerte de Juan Esteban, al propinar múltiples golpes dirigidos en su mayoría a una zona vital del cuerpo humano, como es la cabeza, golpes idóneos para causar su muerte como en efecto sucedió, y a pesar de su conciencia, de esa conciencia, quiso hacerlo. Con esta acción vulneraron el bien jurídico tutelado de la vida, sin que para ello existiera alguna justificación legítima”.

Tomada de LinkedIn Juan Carlos Suárez.

Añadió que “para el momento de los hechos, usted contaba con plena capacidad para comprender la ilicitud de su conducta”.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a González el delito de homicidio agravado en calidad de coautor, una conducta que podría acarrearle entre 400 y 600 meses de prisión en caso de ser hallado culpable.

Un nuevo testimonio

La Fiscalía presentó también el testimonio de un patrullero de la Policía, quien aseguró que, pocos minutos después de la agresión contra Jaime Esteban Moreno Jaramillo, encontró a Juan Carlos Suárez Ortiz junto a dos mujeres identificadas como Kleidymar Paola Fernández y Bertha Parra. Según el uniformado, al ser consultados por la riña, los tres admitieron haber estado involucrados en el altercado.

Pero lo que dijeron a continuación llamó aún más la atención de las autoridades.De acuerdo con la fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes Hernández, los tres manifestaron que habían reaccionado de esa manera porque, supuestamente, la víctima “habría intentado abusar sexualmente de una amiga y por eso lo agredieron”.

Tras esa declaración, los tres fueron trasladados por la Policía. No obstante, horas más tarde, las dos mujeres recuperaron su libertad, mientras la investigación.