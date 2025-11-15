La tranquilidad del barrio Tucunaré, en Cúcuta, se vio interrumpida el pasado miércoles 12 de noviembre tras el asesinato de un joven identificado como Osman Andrés Bernal,de 23 años, quien fue atacado a tiros en plena vía pública y frente a su mamá.

El hecho ocurrió hacia el mediodía en la intersección de la avenida 31 con calle 5N, punto de encuentro habitual para los residentes del sector.

Testigos relataron que dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y, sin mediar palabra, el parrillero le disparó en tres ocasiones, uno de los impactos en el rostro y dos en la espalda, causándole la muerte de inmediato.

De acuerdo con testimonios recopilados por el medio La Opinión, el joven habría intentado huir al percatarse de la presencia de los atacantes, pero fue alcanzado a pocos metros. Los responsables escaparon rápidamente por la calle 6N.

Minutos después, la madre del joven llegó al lugar y encontró a su hijo tendido en el suelo. Vecinos del sector la acompañaron mientras la Policía acordonaba la zona, uno de ellos cubrió el cuerpo con una sábana en espera de las autoridades.

¿Quién era Osman Andrés?

Habitantes del barrio señalaron que Osman era conocido en la comunidad y que enfrentaba dificultades relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Según su familia, había intentado rehabilitarse en varias ocasiones, aunque con frecuentes recaídas.

Durante su adolescencia trabajó como vendedor de verduras en el centro de la ciudad.

Finalmente, las autoridades asumieron el caso y maneja como principales hipótesis un posible ajuste de cuentas o disputas asociadas al microtráfico en la zona. Sin embargo, familiares del joven aseguran que no tenía amenazas conocidas.

Las autoridades continúan recopilando información que permita identificar a los responsables de este hecho que conmociona a la comunidad cucuteña.