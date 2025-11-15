Este vienes 14 de noviembre el presidente Gustavo Petro reveló los resultados del bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en el departamento de Arauca, que estaba dirigido contra alias Antonio Medina, hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’.

El mandatario indicó que en los últimos días han muerto en combate 35 integrantes de las disidencias; esto en medio de los operativos para recuperar el control territorial.

Asimismo, indicó que en medio de los bombardeos ordenados en el departamento de Arauca murieron 9 miembros de la estructura criminal.

De acuerdo con información compartida por ‘Blu radio’, en Medicina Legal adelantan los procesos técnicos para identificar a las víctimas y establecer si entre las víctimas se encuentra Ómar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, quien habría sido el objetivo del operativo adelantado por el Ejército Nacional.

Detalles del bombardeo contra alias Antonio Medina

El jueves 13 de noviembre las Fuerzas Militares llevaron a cabo el bombardeo número 13 contra grupos armados ilegales en lo que va del gobierno de Gustavo Petro, según indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El ministro Sánchez dijo que se trató de un “bombardeo de alta precisión” con el propósito de matar a ‘Antonio Medina‘, a quien calificó como un objetivo de alto valor por ser “uno de los capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco”.

En esta operación las Fuerzas Militares habrían utilizado alrededor de una tonelada de explosivos en más de 15 bombas, según dijo un “informante” al diario capitalino ‘El Tiempo’.

Agrega el citado medio que alias Antonio Medina, hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’, estaba siendo protegido por alrededor de 35 sujetos armados.