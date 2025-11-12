En la tarde este miércoles 12 de noviembre se reanudó la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, a quien la Fiscalía General de la Nación lo acusa de cometer seis delitos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De acuerdo con la fiscal Lucy Laborde, el exdiputado del Atlántico es responsable de cometer varuias irregularidades: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

Tendrían que ver estos punibles contra el exdiputado con presuntas irregularidades en la gestión y direccionamiento de contratos firmados con una fundación vinculada a la Gobernación del Atlántico, proceso que la Fiscalía denominó como ‘Caso Fucoso’.

“A usted, señor Nicolás Fernando Petro, se le hace la imputación de cargos, puesto que los funcionarios de la Gobernación del Atlántico a cargo de la ordenación del gasto, esto es, el señor como secretario general del Atlántico. Usted se interesó indebidamente en estos contratos en tanto que, por vía de contratación directa, determinó a la Fundación Conciencia Social como contratista con el propósito de solventar los intereses personales y económicos suyosy de su esposa Daysuris Vásquez Castro”, manifestó la representante del ente acusador.

En medio de la diligencia, el juez solicitó a la fiscal Lucy Laborde explicar de qué manera el procesado pudo haber ejercido influencia sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

“Si usted no me da un acontecer fáctico, yo no la dejo imputar ese tráfico de influencias”, advirtió.

Se trata de nuevo proceso además del caso principal que enfrenta por los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, imputados en 2023 tras revelarse supuestos movimientos de dinero no justificados, y que actualmente se encuentra en la etapa preparatoria de juicio.

Ante el despacho judicial, la Fiscalía confirmó que la radicación no solo era imputación de los nuevos delitos, sino también medida de aseguramiento por el mencionado ‘caso Fucoso’, sin embargo, el juez separó los momentos procesales.