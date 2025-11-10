En el medio de una nueva crisis diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, por cuenta de una fotografía durante una reunión política en Washington donde aparece el presidente Gustavo Petro vestido de recluso, el gobierno colombiano aclaró que no expulsará al encargado de negocios John McNamara.

Leer también: Presidente Petro llama a consultas al embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña

El presidente Petro confirmó que llamó a consultas al embajador en EE. UU., Daniel García – Peña, pero aclaró que no se expulsará a McNamara, pues es común que estos casos regrese a su país para recibir instrucciones de su gobierno.

“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la casa blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, publicó Petro en su cuenta X.

Por otro lado, el ministro de Interior, Armando Benedetti, también se refirió al tema, aclarando que no se tiene previsto la expulsión del encargado de negocios estadounidense.

“Estuve presente en la llamada telefónicamente, se hizo desde mi teléfono y el presidente @petrogustavo jamás pronunció la palabra expulsión”, publicó el ministro en su cuenta de X.

Además, la canciller Rosa Villavicencio, en conversación con W Radio, también aseveró que no se expulsará al representante diplomático estadounidense y que se enviará una nota diplomática al Gobierno de Donald Trump.

“Va a haber simplemente una nota verbal y no se va a expulsar al embajador”, afirmó Villavicencio en el medio nacional, aclarando que el presidente Gustavo Petro “en ningún momento dijo que lo expulsaría”.

Las historia detrás de la foto que generó otra escalada en la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Se trata de una imagen captada en el Despacho Oval, donde se observa a James Blair, jefe adjunto de gabinete del presidente Donald Trump, sosteniendo una carpeta cuyo contenido —a simple vista— habría pasado desapercibido, de no ser porque en su interior aparece una fotografía que hoy causa revuelo diplomático.

Importante: ‘Petro preso’: la fotografía que desató nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

Dentro del documento, titulado “La doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental”, se incluyen fotografías generadas con inteligencia artificial en las que los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro aparecen vestidos con uniformes naranjas de prisioneros, similares a los utilizados en cárceles estadounidenses.

La foto fue publicada el pasado 21 de octubre en la galería oficial de la Casa Blanca y se mantuvo disponible durante varias semanas, hasta que este 10 de noviembre fue retirada tras una publicación que hizo la ‘revista Cambio’ este fin de semana, en la cual reveló la existencia de la misma.