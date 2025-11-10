En la noche del domingo, durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso del exterminio de la Unión Patriótica, el presidente Gustavo Petro se refirió desde Santa Marta al supuesto plan para encarcelarlo en Estados Unidos.

“¿Acaso es que intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, no es violencia? De las peores”, sentenció el mandatario.

Esto en referencia a la polémica fotografía de un documento del senador estadounidense Bernie Moreno en el que aparecen unas imágenes creadas con inteligencia artificial de los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, vestidos con el traje naranja que identifica a los reclusos en Estados Unidos.

La fotografía, que pasó desapercibida hasta que la revista ‘Cambio’ la publicó el domingo, fue difundida inicialmente en la galería oficial de la Casa Blanca como parte del registro de una reunión de congresistas republicanos en la sede del Ejecutivo, el pasado 21 de octubre. En la imagen se ve al subjefe de gabinete, James Blair, sosteniendo una carpeta abierta que deja ver un documento del senador Bernie Moreno que lleva como título: “La doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental”.

Ante este presunto plan para llevarlo a prisión en suelo estadounidense, el presidente Gustavo Petro dijo durante su discurso en Santa Marta que prefiere morir en su país que ir preso en el extranjero.

“Es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero que nada tiene que ver con lo que uno piensa”, sostuvo el mandatario.

¿Qué dice el documento de Bernie Moreno?

Debajo de las fotografías de Petro y Maduro como presos en Estados Unidos se leen cinco ítems en los que consistiría la llamada “doctrina Trump” y que detalla algunas de las medidas que ya se han tomado contra el mandatario colombiano.

“Designar a otros carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Apoyar a los líderes proestadounidenses del hemisferio occidental. Establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados. Combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses. Iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero”, dice el documento.

Petro llama a consultas a su embajador en EE. UU.

El jefe de Estado confirmó vía X (antes Twitter) que llamó a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EE.UU.”, señaló Gustavo Petro en la red social.

Consideró este hecho como “un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”.

Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la casa blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es…

Petro denunció plan para vincularlo al narcotráfico

Ya el domingo el presidente Gustavo Petro había denunciado en redes sociales la existencia de un plan en su contra, presuntamente fraguado por el senador estadounidense Bernie Moreno, para vincularlo falsamente con el narcotráfico. El mandatario calificó la situación como “un problema de seguridad nacional” y anunció que llevará el caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En su publicación, el presidente afirmó: “Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realicé debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga, así, haciéndome pasar como narcotraficante.

“Esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos que se intentan establecer está apresar al presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito y cuando he dedicado una década de mi vida parlamentaria y ocho años de mi vida como gobernante, a descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder político tradicional de Colombia con el narcotráfico”.

Agregó: “El narcotráfico ha asesinado la izquierda de Colombia aliado al poder político tradicional. Decenas de miles de militantes fueron asesinados; ahora los mismos aliados del narco quieren reescribir la historia. El pueblo de Colombia no los dejará. Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje. En reunión con la delegación de la OEA expondré estos hechos y después de ella, tomaremos las medidas que toca tomar”.

Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realice debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga, así, haciéndome pasar como narcotraficante



Esto se…

En octubre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Todos ellos quedaron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.