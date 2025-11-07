La Procuraduría General de la Nación, por medio de un comunicado, informó este viernes 7 de noviembre que profirió pliego de cargos contra los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez (2022 – 2023) y Eduardo José González Angulo (2018 – 2022), por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa (Putumayo).

Leer también: Revelan video inédito del momento en que golpean a Jaime Esteban Moreno: la Fiscalía ya tiene el material

De acuerdo al reporte de la PGN, los entonces directores “omitieron realizar de manera oportuna la gestión oficial para reencauzar el proyecto de inversión, remover los obstáculos surgidos durante su desarrollo y continuar con su ejecución hasta lograr su finalización exitosa”.

La entidad investiga aparentes deficiencias en la planeación del proyecto de inversión, que afectaron de manera directa su ejecución, y retrasos significativos en el desarrollo de la obras de mitigación del riesgo sin aparente justificación, entre otras presuntas irregularidades., según apunta el comunicado.

Todo esto habría ocasionado que los contratos no se ejecutaran en los términos establecidos, que se suspendieran e incluso que otros no se iniciaran, “tanto así que a la fecha el proyecto no se ha culminado”, según la Procuraduría.

Importante: Sale a la luz conversación de Luis Carlos Galán con Belisario Betancur en medio de la toma del Palacio de Justicia

El proyecto incluía la ejecución de 17 contratos de obra y otros 11 de interventoría, que tenían como finalidad realizar 56 obras de mitigación del riesgo luego de las inundaciones registradas en 2017 y 2018, que ocasionaron graves daños a la infraestructura del municipio.

La Procuraduría calificó la aparente conducta de Olmedo de Jesús López como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, mientras que Eduardo José González Angulo habría incurrido en una falta gravísima a título de culpa grave.