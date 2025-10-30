Un video bastante particular se está difundiendo en redes sociales últimamente. Un usuario de TikTok publicó imágenes de un hombre lavando un pollo crudo en una de las estaciones de TransMilenio, en Bogotá.

“Cuando te da un antojito nocturno y el TransMi está demorado en pasar”, se lee en el video, mientras se observa al hombre agachado, lavando el pollo crudo, usando uno de los grifos del lugar.

Por supuesto que el video ha generado rechazo en la publicación. El hombre, un señor de avanzada edad, no solo está usando una de las estaciones para algo que no se debe, sino que no utilizó ningún elemento para desinfectar y proteger sus manos y tampoco para evitar la contaminación del pollo.

Algunos comentarios se refieren a que este tipo de acciones, que son por los menos insólitas, son comunes en el transporte masivo de la capital del país.

Hay otros que tomaron como broma la situación y discuten sobre si el pollo se debe o no lavar antes de cocinarse.

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana señala que estas prácticas se consideran peligrosas debido a que ponen en riesgo la salud pública y afectan la salubridad.

Hay que recordar que, según el reglamento, lavar alimentos en el sistema masivo o en cualquier lugar público de Bogotá, está restringido y podría generar una multa tipo 4, que equivale a 759.200 pesos colombianos.