Un hecho lamentable ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Medellín, tras conocerse que una adolescente de 15 años, identificada como Valentina Rodríguez, fue asesinada con arma blanca en medio de una riña.

El trágico suceso se presentó en el barrio Manrique, en la noche del pasado domingo, exactamente en el sector de la UVA, comuna donde los homicidios han aumentado más del 100% este año.

Según el reporte policial, la joven vestía una blusa roja, tenis blancos y un short negro, cuando recibió la puñalada que le causó la muerte.

De acuerdo con los testigos de los hechos, Valentina había salido con unas amigas a tomar granizado en la UVA de Manrique cuando empezaron a discutir con otro grupo de niñas, que también estaba en el mismo lugar.

Según una amiga de la joven, en ese momento de la pelea llegaron dos jóvenes hombres, quienes se metieron en la riña y la atacaron con un cuchillo causándole la muerte.

Las autoridades indicaron que el agresor, quien dio la puñalada mortal, se entregó en la Estación de Policía de Manrique y ya fue presentado ante la Fiscalía de Infancia y Adolescencia.

El otro joven, involucrado en la riña, fue capturado por la Policía en ese instante. Tenía una herida de arma cortopunzante en la mano.