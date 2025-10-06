José Miguel Narváez Martínez, exdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado este lunes a 28 años de cárcel por haber sido determinador del secuestro de la fallecida senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, perpetrado el 21 de mayo de 1999.

Mondelo/EFE Piedad Córdoba.

La sentencia fue emitida por un juez penal especializado de Medellín, quien acogió los pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en contra de Narváez Martínez.

El fallo declara al exfuncionario responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, por el que deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario.

Además, el togado le impuso una multa equivalente a 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años, y declaró el caso delito de lesa humanidad.

“En el curso de la investigación, orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se conoció que Narváez Martínez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz con la idea de que era colaboradora del ELN”, detalló el ente investigador en un comunicado.

Agrega que el exdirector de Inteligencia del extinto DAS también le entregó a Carlos Castaño Gil información clasificada obtenida por el Departamento Administrativo de Seguridad para sustentar la petición.

Finalmente, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) secuestraron a Piedad Córdoba cuando asistía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín y la mantuvieron en cautiverio hasta el 4 de junio de 1999, cuando finalmente fue liberada gracias a la mediación de varios sectores políticos y humanitarios.

La sentencia condenatoria emitida contra José Miguel Narváez Martínez fue de primera instancia, así que proceden los recursos de ley.