Un atracador resultó muerto y su cómplice, herido, tras un intento de robo en plena vía pública contra un hombre que resultó ser un policía vestido de civil.

El hecho ocurrió en la mañana del sábado 4 de octubre en la intersección de la avenida 68 con la avenida Primero de Mayo, en la localidad de Puente Aranda, sur de Bogotá.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que el policía fue interceptado por el atracador mientras caminaba por la acera, hacia las 9:40 de la mañana.

El delincuente sacó un arma de fuego y apuntó al policía con el propósito de intimidarlo para que este le entregara sus pertenencias.

Sin embargo, la víctima opuso resistencia y comenzó a forcejear con el atracador. Mientras tanto, el cómplice se acercó a bordo de una motocicleta, esperando que su compañero cometiera el delito para huir rápidamente de la zona.

Cuando el delincuente se subió como parrillero en el vehículo, listo para escapar, el policía vestido de civil sacó un arma de fuego y les disparó en la espalda a ambos sujetos, quienes cayeron de la moto de manera inmediata.

“En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa y utilizando su arma de propiedad los lesiona”, explicó sobre el hecho el coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Uno de los delincuentes murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro resultó herido y está recibiendo atención médica en un centro asistencial de la ciudad.

El policía también quedó lesionado por un disparo en la clavícula, por lo que debió ser sometido a una cirugía, pero su estado de salud es estable.