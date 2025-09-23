Un joven que conducía su moto sin casco le empezó a tirar piedras al parabrisas de un bus de transporte MÍO en Cali, en plena vía pública.

Los pasajeros y el chofer grabaron el momento en el que el joven realizaba esta acción. Rápidamente lo subieron en las redes sociales y se hizo viral.

Las autoridades iniciaron la búsqueda del joven que había hecho este vandalismo e incluso vicepresidente del sistema MÍO, Felipe Montoya, hizo un rechazo a estos actos.

X @YaCelacanto El joven rompió el parabrisas del bus de transporte MÍO en Cali

“Nuevamente uno de nuestros buses fue vandalizado, un bus que iba con caleños y caleñas que lo único que quieren es llegar seguros a su destino”, dijo.

No obstante, gracias a difusión del video, el padre del joven vio la acción y decidió entregarlo a las autoridades para que recibiera el debido castigo.

Autoridades buscan a joven que atentó contra bus del MIO



En video quedó registrado cuando un motociclista, que violaba las normas de tránsito, atacó a piedra un bus del Masivo Integrado de Occidente.



Los hechos ocurrieron sobre la carrera 15 en el centro de Cali#NoticiasCali pic.twitter.com/RxJVPoOFip — Ya Celacanto (@YaCelacanto) September 18, 2025

El hombre llevó al chico hasta la Policía Metropolitana de Cali, donde fue recibido por la Policía de Infancia y Adolescencia. Por esta acción, El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, manifestó: “Queremos agradecer a este padre que, de manera consciente, llevó a su hijo para responder por lo ocurrido”.

Hasta ahora se sabe que el menor le fue notificado los cargos preliminares por vandalismo y agresión. Por su edad tendrá que evaluarse los siguientes pasos judiciales.