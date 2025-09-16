El pasado sábado 13 de septiembre fue asesinada una mujer con arma blanca a dos cuadras del parque Mercedes Ábrego, en el barrio El Llano, en Cúcuta.

Dos aprendices del Sena murieron tras terrible choque de un bus en la vía entre Chigorodó y Mutatá

Petro cuestiona duramente a Aldo Cadena, vicepresidente del Fomag: “Si no es capaz de desarrollar la reforma a la salud, no puede estar”

Los argumentos del Gobierno para obtener la certificación antidrogas

La víctima fue identificada como Tatiana Paola Ochoa Argote, una mujer de 29 años, quien se encontraba comiéndose un pastel en la calle.

Los testigos indicaron que Ochoa Argote, oriunda de Cali y madre de dos niños de 2 y 10 años, estaba comiendo sentada en un bordillo cuando se le acercó un hombre y le propinó una puñalada en el cuello.

Asesinaron a Tatiana Paola Ochoa, trabajadora sexual de 28 años, en el barrio El Llano #Cúcuta.

Un habitante de calle, usado por la banda Los Mexicanos, la apuñaló en el cuello. Murió en una unidad médica.

El autor fue capturado con el cuchillo. pic.twitter.com/sKDZEe8CMo — Noticias Cucuta 75 (@NotiCucuta75) September 14, 2025

La mujer logró recorrer 50 metros hasta caer en la esquina de la calle octava con avenida novena. Las autoridades fueron alertadas por las personas del lugar, sin embargo, sostuvieron que no atendieron el caso como era debido.

Tatiana Paola, al parecer, quedó tendida en el lugar por un momento hasta que un funcionario la trasladó a la Unidad Básica de Atención (UBA) de Loma de Bolívar en un taxi, pero los galenos indicaron que llegó sin signos vitales, infirmó el diario La Opinión.

La descertificación de EE. UU. a Colombia en la lucha antidrogas divide a expresidentes

“Los policías llegaron en moto y no la auxiliaron de inmediato. Estaban ahí, parados, preguntando, en lugar de trasladarla de una vez”, dijo una trabajadora de la zona.

Ahora, su caso es investigado por las autoridades para esclarecer si se trató de una retaliación por temas de microtráfico en la zona.

Igualmente, los policías señalaron que en medio de un operativo pudieron capturar al presunto agresor Luis Alexander Cardozo Ramos de 30 años, quien quedó a disposición de las autoridades competentes por el delito de homicidio.