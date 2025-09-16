Como Esneider Ríos Cadena fue identificado el menor de 17 años que murió en un accidente de tránsito, mientras iba en una motocicleta en la vía Bucaramanga a El Playón, el pasado domingo 14 de septiembre.

Leer también: Tatiana Paola Ochoa, la mujer de 29 años asesinada a puñal por un hombre

El reporte preliminar señala que el joven perdió el control en medio de una curva e impactó de frente contra un tractocamión. Murió en el sitio. Se especula que el motociclista invadió el carril, aunque las autoridades continúan investigando.

“Según parece, él va en la moto y se resbala y pierde el control, perdió como la estabilidad y fue a parar frente a una tractomula quien le ocasionó el accidente como tal. Tenemos conocimiento de la familia, que el muchacho pues había sacado la moto a escondidas del papá, no contando con el permiso de él y mire deja una tragedia y dolor en la familia”, comentó Juan Romero, asistente jurídico en el área de tránsito, citado por Caracol Radio.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 p.m. a la altura del kilómetro 27+280, cerca de la curva de Campollo.

Joven fue asesinado a machete cuando salía de una fiesta de 15 años

En Piedecuesta, Santander, se encuentran consternados por el asesinato de un joven de 23 años este domingo 14 de septiembre, cuando salía de una fiesta de 15 años.

El joven, identificado como Yorlebinson Oviedo Jiménez, fue atacado a machete por varios menores de edad, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, a las afueras del salón comunal del barrio Paseo del Puente 2.

Importante: Dos aprendices del Sena murieron tras terrible choque de un bus en la vía entre Chigorodó y Mutatá

Varias personas presentes alertaron de la agresión a la Policía y auxiliaron al joven. Pese a la intervención policial y el rápido traslado de Oviedo Jiménez al Hospital Local de Piedecuesta, y su posterior traslado al Hospital Internacional de Colombia, falleció minutos después.

Las autoridades empezaron las investigaciones, hasta ahora aseguran desconocer si el joven tenía amenazas de muerte o si había tenido problemas previos con los agresores.

Los investigadores indicaron que ya han adelantado la revisión de videos de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos y familiares, para poder así determinar las causas de la agresión e identificar a los agresores.